Гаджи Гаджиев заявил, что от матчей сборной России остался горький осадок

Известный российский специалист Гаджи Гаджиев объяснил, что товарищеские матчи сборной России дадут тренерскому штабу команды.

«Отсутствие положительного результата — это тоже результат, причина для разговора. Понятно, что остался какой-то горький осадок. Да, мы выше классом Таджикистана и Узбекистана, но ведь сейчас все знают, как играть в футбол. Победить можно лишь тогда, когда ты опережаешь соперника и относишься к матчу серьезно. Главное — что посмотрели молодых футболистов, дали им почувствовать вкус национальной команды. Правильно, что вызвали того же Пиняева и Сычевого. Надо поддерживать ребят и помогать им развиваться», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.