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Сегодня, 14:18

Гаджи Гаджиев заявил, что от матчей сборной России остался горький осадок

Виктория Кравченко
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Известный российский специалист Гаджи Гаджиев объяснил, что товарищеские матчи сборной России дадут тренерскому штабу команды.

«Отсутствие положительного результата — это тоже результат, причина для разговора. Понятно, что остался какой-то горький осадок. Да, мы выше классом Таджикистана и Узбекистана, но ведь сейчас все знают, как играть в футбол. Победить можно лишь тогда, когда ты опережаешь соперника и относишься к матчу серьезно. Главное — что посмотрели молодых футболистов, дали им почувствовать вкус национальной команды. Правильно, что вызвали того же Пиняева и Сычевого. Надо поддерживать ребят и помогать им развиваться», — цитирует Гаджиева Betonmobile.ru.

В ноябре сборная России провела два товарищеских матча: с Таджикистаном и Узбекистаном. Обе игры закончились со счетом 0:0.

Источник: https://betonmobile.ru/gadzhi-gadzhiev-ot-matchey-sbornoy-rossii-ostalsya-gorkiy-osadok

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18%

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16%

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Сборная России по футболу
Гаджи Гаджиев
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