Австрия впервые с 1960 года обыграла Италию

Сборная Австрии прервала неудачную серию в матчах против команды Италии. Как сообщает Opta, вчера, 20 ноября, австрийцы впервые с 1960 года обыграли итальянцев в товарищеском матче. Голами отметились Давид Алаба и Ксавер Шлагер.

За 62 года сборная Австрии 14 раз проиграла Италии на международной арене после того, как 10 декабря 1960 года одержала победу со счетом 2:1.

Сборные Австрии и Италии не смогли пробиться на чемпионат мира-2022, который вчера стартовал в Катаре.