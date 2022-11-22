Бывший тренер «Зенита» Властимил Петржела в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился мнением о предстоящем товарищеском матче «Зенита» против «Црвены Звезды».

«Для «Зенита» международный товарищеский матч против «Црвены Звезды» — это хорошо. Но это не поможет российским клубам побыстрее вернуться на международную арену. Это зависит не от футболистов или клубов, а от других людей», — сказал Петржела «СЭ».

Матч «Зенит» — «Црвена Звезда» состоится сегодня, 22 ноября, в Санкт-Петербурге на «Газпром Арене». Начнется встреча в 20.00 по московскому времени.