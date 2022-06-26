Глушаков думал, что Овечкин будет играть на вратарской позиции в матче «Динамо» — «Амкал»

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал игру нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

«Я знаю, что Саша играет. Бывало, мы на даче играли в футбол. Если честно, я думал, он выйдет в воротах играть. В нападении тоже ничего сыграл. Интересно было бы посмотреть, как он ударил штрафной», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Овечкин вывел «Динамо» в качестве капитана на товарищеский матч против команды блогеров «Амкал» и стал автором первого гола. 36-летний хоккеист отличился на 11-й минуте с передачи Федора Смолова. Сразу после гола игрока заменил Даниил Фомин.