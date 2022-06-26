Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 16:48

Глушаков — о матче Овечкина за «Динамо»: «Думал, он выйдет в воротах играть»

Глушаков думал, что Овечкин будет играть на вратарской позиции в матче «Динамо» — «Амкал»
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в

Полузащитник «Химок» Денис Глушаков прокомментировал игру нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0).

«Я знаю, что Саша играет. Бывало, мы на даче играли в футбол. Если честно, я думал, он выйдет в воротах играть. В нападении тоже ничего сыграл. Интересно было бы посмотреть, как он ударил штрафной», — цитирует Глушакова «Чемпионат».

Овечкин вывел «Динамо» в качестве капитана на товарищеский матч против команды блогеров «Амкал» и стал автором первого гола. 36-летний хоккеист отличился на 11-й минуте с передачи Федора Смолова. Сразу после гола игрока заменил Даниил Фомин.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4737621-glushakov-dumal-ovechkin-vyjdet-v-vorotah-igrat-no-v-napadenii-tozhe-nichego-sygral.html
Александр Овечкин
Денис Глушаков
Футбол
ФК Динамо (Москва)
0
Читайте также
Дыхательные упражнения и гимнастика для расслабления: пять техник из йоги
«Пробил ему два лоу-кика и пенальти в голову. Думал, что убил». Боксер Василий Войцеховский — о фанатском прошлом, вере и татуировке «Спаси и сохрани»
Материалы сюжета: РПЛ, лето-2022: главные события и новости, сборы и трансферы
«Химки» подписали защитника Пальцева
Мостовой — о возможном уходе Хачатурянца: «Никто не заметит его исчезновения»
Глушаков: «Хорошо знаю Овечкина. Сказал ему: «Хватит народ веселить, ты чего творишь?»
Колосков: «Если Хачатурянц уйдет, это будет серьезной потерей для РПЛ»
Источник: Хачатурянц 27 июня объявит клубам об уходе с поста президента РПЛ
Лещук — о финале БЕТСИТИ Кубка России: «После игры я был в прострации, был в себе. Сидел и думал о своем»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Игрок «Амкала» рассказал про стычку с Паршивлюком
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости