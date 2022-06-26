Игрок «Амкала» рассказал про стычку с Паршивлюком

Футболист «Амкала» Андрей Сибскана в интервью «СЭ» рассказал про стычку с Сергеем Паршивлюком в товарищеском матче с «Динамо».

— Чуть поругали, ничего страшного. Немножко градус возрос. Был моментик, когда один хороший футболист дернул за шею нашего паренька — не очень культурно. Я подбежал, сказал: «Дядь, так не надо!». Замечу, что без мата, очень сдержанно. Я так раньше не общался, а сейчас понимал, что уровень серьезный. Ну и пошло, поехало.

Хотели максимально корректно, но парень, который в центре играл действовал немножко грубовато... Блин, забыл фамилию... Он еще по-русски не разговаривает... Бальбуэна? Да! Такой с кучеряшками (возможно, речь не про Бальбуэна — «СЭ»). Мы договорились сзади не катиться, а он прыгает! Я ему говорю, что так не надо делать, а он не понимает. Тогда зову Смолова, говорю: «Федь, надо помочь! Объясни, что подкатываться нельзя». Наверное, получилось грубее, чем договаривались.

Матч «Динамо» и «Амкала» состоялся 26 июня и закончился победой бело-голубых — 5:0.