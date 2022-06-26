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Сегодня, 18:39

Мать Овечкина не уверена, что сын сыграет за «Динамо» еще раз

Алексей Еремин
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Татьяна Овечкина, мать нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, поделилась мнением об игре сына в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0) и рассказала, какие шансы у хоккеиста сыграть за московский клуб еще раз.

«Сыграет ли Саша в футбол за «Динамо» когда-нибудь еще раз? «Динамо» — это большой клуб, можно сказать, бренд нашего отечественного спорта. Это команда мастеров, в которую не так-то просто попасть. Люди тренируются с самого раннего возраста, чтобы потом играть в футбол за «Динамо» на самом высшем уровне. Саша вышел на поле, сыграл и осуществил свою мечту. Получится ли у него сделать это еще раз — говорить все-таки сложно», — цитирует «Чемпионат» Татьяну Овечкину.

36-летний Овечкин вывел динамовцев на матч с «Амкалом» в качестве капитана и провел на поле 11 минут. Также нападающий «Вашингтона» открыл счет. В составе «Динамо» во втором тайме отличились и Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4737699-mama-ovechkina-rasskazala-sygraet-li-syn-v-futbol-za-dinamo-eschyo-raz.html
Александр Овечкин
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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