Мать Овечкина не уверена, что сын сыграет за «Динамо» еще раз

Татьяна Овечкина, мать нападающего и капитана «Вашингтона» Александра Овечкина, поделилась мнением об игре сына в товарищеском матче «Динамо» — «Амкал» (5:0) и рассказала, какие шансы у хоккеиста сыграть за московский клуб еще раз.

«Сыграет ли Саша в футбол за «Динамо» когда-нибудь еще раз? «Динамо» — это большой клуб, можно сказать, бренд нашего отечественного спорта. Это команда мастеров, в которую не так-то просто попасть. Люди тренируются с самого раннего возраста, чтобы потом играть в футбол за «Динамо» на самом высшем уровне. Саша вышел на поле, сыграл и осуществил свою мечту. Получится ли у него сделать это еще раз — говорить все-таки сложно», — цитирует «Чемпионат» Татьяну Овечкину.

36-летний Овечкин вывел динамовцев на матч с «Амкалом» в качестве капитана и провел на поле 11 минут. Также нападающий «Вашингтона» открыл счет. В составе «Динамо» во втором тайме отличились и Константин Тюкавин (дважды), Ярослав Глыдышев и Николай Комличенко.