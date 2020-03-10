Федерация футбола Молдавии отложила начало продаж билетов на матч с Россией

Федерация футбола Молдавии в Instagram сообщила, что старт продаж билетов на товарищеский матч со сборной России отложен.

— В соответствии с заявлением, опубликованным сегодня Министерством здравоохранения в отношении «отмены массовых мероприятий», Федерация футбола приняла решение отложить продажу билетов на товарищеский матч Молдова — Россия, — говорится в сообщении. — О том, когда билеты поступят в продажу, мы объявим позже.

Товарищеский матч между Молдавией и Россией должен пройти 31 марта в Кишиневе. Сегодня в стране запретили проводить любые массовые мероприятия. На данный момент в Молдавии с подозрением на коронавирус госпитализированы 12 человек.

Ранее из-за коронавируса остановили все матчи чемпионата Италии до 3 апреля, часть встреч 1/8 финала Лиги чемпионов и Лиги Европы пройдет без болельщиков, в Румынии матчи будут проходить без зрителей или в присутствии не более 1000 человек.