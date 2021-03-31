Гол Берга принес Швеции победу над Эстонией в товарищеском матче
Сборная в товарищеском матче обыграла Эстонию со счетом 1:0.
Единственный гол забил форвард «Краснодара» Маркус Берг, который в этой встрече был капитаном команды.
Швеция в отборочном турнире ЧМ-2022 занимает первое место в группе B, имея в активе 6 очков. Эстония без очков — на последней строчке группы E.
Товарищеские матчи
Швеция — Эстония — 1:0 (1:0)
Гол: Берг, 4.
Швеция: Юнссон, Бенгтссон, Крафт, Нильссон, Старфельт, Куэйсон, Сванберг, Сема, Карлссон, Каюсте, Берг (Кулушевски, 63).
Эстония: Игонен, Кууск, Лиландер (Фролов, 88), Пюрг, Паскочи, Васильев, Пури, Ващук (Ыйгус, 88), Аньер, Кирсс (Саппинен, 77), Поом (Рооснупп, 89).
Предупреждения: Кирсс, 52. Сема, 61. Пюрг, 73. Аньер, 76. Сванберг, 80.
Судья: Фриц (Германия).
31 марта. Стокгольм. Стадион «Френдс Арена».
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