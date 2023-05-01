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Сегодня, 22:32

Романцев о ретро-матчах в России: «Если не загубят, то болельщики будут ходить»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Экс-тренер сборной России Олег Романцев прокомментировал «СЭ» ретро-матч Победа между «Спартаком» и «Динамо» (2:0).

Романцев в товарищеской игре тренировал «Спартак».

— РФС создал целую лигу подобных матчей. Следующий будет между ветеранами «Спартака» и «Крыльев Советов». Вам интересен данный матч?

— Пока не знаю. В первый раз об этом слышу. Видно, что интересно, что обсуждать еще. Еще больше раскрутиться все это движение, если не загубят хорошо задуманное дело, будут болельщики ходить. Видно, что игроки не доигравшие, все с головой, играющие, умный футбол демонстрируют. Имена на служу, если заслуженные и перезаслуженные. Их хочет с удовольствием смотреть, болельщики будут ходить.

— Тот самый комбинационный футбол, который был в 90-х, сегодня был на поле?

— Был. Просто тогда он был на скоростях и движении, а сегодня на небольших скоростях. Это разница, мне-то глаза режет, но все равно с удовольствием смотрел.

Олег Романцев
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Романцев: «Невиданное количество болельщиков на ретро-матче, даже по телевизору нет столько»
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