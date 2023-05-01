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Сегодня, 22:14

Романцев: «Невиданное количество болельщиков на ретро-матче, даже по телевизору нет столько»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Андрей Тихонов и Олег Романцев.
Фото ФК «Спартак»

Тренер Олег Романцев, который возглавлял «Спартак» в ретро-матче Победа с «Динамо» (2:0), прокомментировал корреспонденту «СЭ» итоги игры. Встреча прошла в Волгограде.

— После того, как мы почтили память погибшим на Мамаевом кургане, второе впечатление — это то, что пришли болельщики. Все добрые, видимо, разбирающиеся в футболе. Они по делу реагировали на хорошие действия и негативно на плохие. Мне понравились болельщики и их количество, невиданное количество, даже по телевизору нет столько болельщиков, — сказал Романцев «СЭ».

В составе ветеранов красно-белых голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов. На матче присутствовало 36 640 зрителей.?

Олег Романцев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
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