Романцев: «Невиданное количество болельщиков на ретро-матче, даже по телевизору нет столько»

Тренер Олег Романцев, который возглавлял «Спартак» в ретро-матче Победа с «Динамо» (2:0), прокомментировал корреспонденту «СЭ» итоги игры. Встреча прошла в Волгограде.

— После того, как мы почтили память погибшим на Мамаевом кургане, второе впечатление — это то, что пришли болельщики. Все добрые, видимо, разбирающиеся в футболе. Они по делу реагировали на хорошие действия и негативно на плохие. Мне понравились болельщики и их количество, невиданное количество, даже по телевизору нет столько болельщиков, — сказал Романцев «СЭ».

В составе ветеранов красно-белых голы забили Роман Павлюченко и Александр Самедов. На матче присутствовало 36 640 зрителей.?