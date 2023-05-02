Колосков — о ретро-матче «Спартака» и «Динамо»: «Таких матчей, как сегодня, много не должно быть»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков прокомментировал победу «Спартака» над «Динамо» в товарищеском ретро-матче в честь 80-летия победы в Сталинградской битве.

— Таких матчей, как сегодня, много не должно быть, — цитирует «РБ Спорт» Колоскова. — Такие игры — подарок судьбы. Матчи, как сегодня, очень впечатляют, была великолепная обстановка, выдающиеся тренеры. Все было замечательно, надо поблагодарить организаторов за хорошую идею. Такие матчи должны проводиться редко и должны быть приурочены к серьезным, общегосударственным датам.

— Как вы относитесь к идее Лиги легенд?

— Уверен, если такие матчи будут проходить часто, людей станет меньше на матчах. Надо беречь наших легендарных футболистов. Я сторонник того, что сейчас произошло в Волгограде. У нас много городов воинской славы, можно и там такие матчи проводить.