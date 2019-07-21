Дубль 20-летнего Нкетиа принес "Арсеналу" победу над "Фиорентиной"

"Арсенал" выиграл у "Фиорентины" в матче международного кубка чемпионов (3:0). Дубль оформил Эдвард Нкетиа, а также один мяч забил Джозеф Уиллок.

Международный кубок чемпионов

"Арсенал" (Англия) – "Фиорентина" (Италия) – 3:0 (1:0)

Голы: Нкетиа, 15 (1:0). Нкетиа, 66 (2:0). Уиллок, 89 (3:0).

"Арсенал": Мартинес (Лено, 46), Монреаль (Томпсон, 80), Колашинац (Ляказетт, 46), Чемберс (Мхитарян, 63), Мустафи (Мартинелли, 80), Дженкинсон (Медли, 80), Бертон (Джака, 80), Олайинка (Уиллок, 63), Сака (Папастатопулос, 63), Нкетиа (Мэйтланд-Найлс, 80), Нелсон (Езил, 80).

"Фиорентина": Дронговски (Терраччано, 46), Раньери (Миленкович, 72), Терзич (Баэс, 72), Чеккерини (Христов, 83), Венути (Белоко, 84), Кристофоро (Коффи, 84), Кастровилли (Журковски, 46), Сапонара (Эйсерик, 72), Бенасси (Ганцко, 72), Влахович (Симеоне, 72), Соттиль (Лакти, 84).

Предупреждения: Сапонара, 43. Терраччано, 56. Мхитарян, 64. Мэйтланд-Найлс, 82. Джака, 90+1.

Судья: де Оливера (США).

21 июля. Шарлотт. Стадион "Банк Америки".