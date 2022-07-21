«Бавария» разгромила «Ди Си Юнайтед». Де Лигт и Мане забили по голу
Голы Де Лигта и Мане помогли «Баварии» разгромить «Ди Си Юнайтед»
«Бавария» выиграла у «Ди Си Юнайтед» (6:2) в товарищеском матче. Встреча прошла на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне.
В составе мюнхенской команды голы забили Садио Мане, Марсель Забитцер, Серж Гнабри, Маттейс Де Лигт, Джошуа Зиркзее и Томас Мюллер. У хозяев мячи забили Скаге Симонсен и Теодор Ку-Дипьетро.
Следующим соперником «Баварии» по предсезонной подготовке будет «Манчестер Сити». Игра состоится 24 июля и начнется в 2.00 по московскому времени.
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