Ди Мария посвятил победу над Италией семьям игроков

Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария посвятил победу в «Финалиссиме» семьям футболистов. Аргентинцы разгромили Италию, забив три безответных мяча (3:0).

«Очень рад завоевать этот титул. Хочу посвятить его всем нашим семьям, которые всегда с нами, и всем тем людям, кто сюда сегодня добрался, — это было безумно.

Все изменилось после Кубка Америки. У нас гора упала с плеч, и теперь мы получаем удовольствие от игры, хорошо проводим время. Все складывается для нас гораздо легче. Голова идет кругом, но мы всегда должны прочно стоять на ногах», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.