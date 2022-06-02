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Сегодня, 01:11

Ди Мария посвятил победу над Италией семьям игроков

Евгений Козинов
Корреспондент
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Вингер сборной Аргентины Анхель Ди Мария посвятил победу в «Финалиссиме» семьям футболистов. Аргентинцы разгромили Италию, забив три безответных мяча (3:0).

«Очень рад завоевать этот титул. Хочу посвятить его всем нашим семьям, которые всегда с нами, и всем тем людям, кто сюда сегодня добрался, — это было безумно.

Все изменилось после Кубка Америки. У нас гора упала с плеч, и теперь мы получаем удовольствие от игры, хорошо проводим время. Все складывается для нас гораздо легче. Голова идет кругом, но мы всегда должны прочно стоять на ногах», — цитирует пресс-служба УЕФА Ди Марию.

Матч прошел в Лондоне на стадионе «Уэмбли». «Финалиссима» — игра между действующими победителями чемпионата Европы и Кубка Америки.

Источник: https://ru.uefa.com/finalissima/match/2034625--italy-vs-argentina/
Анхель Ди Мария
Футбол
Сборная Аргентины по футболу
Сборная Италии по футболу
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