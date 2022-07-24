Де Лигт попал в заявку «Баварии» на товарищеский матч против «Манчестер Сити»

«Бавария» в товарищеском матче встретится с «Манчестер Сити» в рамках турне по США.

В заявку немецкого клуба попал защитник Маттейс де Лигт, перешедший в клуб 19 июля из «Ювентуса». В первом матче за «Баварию» 22-летний голландец забил «Ди Си Юнайтед» спустя две минуты после выхода на поле.

В прошлом сезоне 22-летний защитник забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу в 42 матчах за «Ювентус» во всех турнирах.

Матч «Бавария» — «Манчестер Сити» пройдет сегодня, 24 июля в Грин-Бэй и начнется в 2:00 мск.