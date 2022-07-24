Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 04:40

Гол Холанна принес «Ман Сити» победу над «Баварией». Матч из-за непогоды прошел в два тайма по 40 минут

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
Эрлин Холанн в матче против «Баварии».
Фото ФК «Манчестер Сити»

«Манчестер Сити» в товарищеском матче обыграл «Баварию» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Эрлин Холанн, который дебютировал за английский клуб. Из-за непогоды встреча, которая проходила в Грин-Бэй (Висконсин, США), была остановлена в первом тайме. Арбитр встречи принял решение доиграть матч в формате двух таймов по 40 минут.

Для 22-летнего норвежца это шестой гол в восьми играх против «Баварии». Также это персональный рекорд для Холанна на клубном уровне: еще по шесть голов он забил «Лейпцигу» и «Вольфсбергу».

«Манчестер Сити» 30 июля встретится с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. «Бавария» в этот же день сыграет с «Лейпцигом» в Суперкубке Германии.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Динамо
Торпедо М

П1

34%

1.58

ТБ 2.5

21%

1.82

ИТБ1 (1.5)

18%

1.65
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Локомотив
Ростов

Х2

23%

1.59

Обе забьют - да

19%

1.70

Х

9%

3.60
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Краснодар 1
Спартак 4
Матч завершен

ТБ 2.5

27%

1.75

ИТБ1 (1.5)

15%

2.02

Обе забьют - да

19%

1.64
ФК Бавария
ФК Манчестер Сити
0
Читайте также
Как не обгореть на солнце? Советы эксперта
Истерика «Спартака» работает? Удалили не того, гол с нарушением: в каких эпизодах матча с «Краснодаром» арбитры решали в пользу красно-белых
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Де Лигт попал в заявку «Баварии» на товарищеский матч против «Манчестер Сити»
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости