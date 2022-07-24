Гол Холанна принес «Ман Сити» победу над «Баварией». Матч из-за непогоды прошел в два тайма по 40 минут

«Манчестер Сити» в товарищеском матче обыграл «Баварию» со счетом 1:0.

Единственный мяч забил Эрлин Холанн, который дебютировал за английский клуб. Из-за непогоды встреча, которая проходила в Грин-Бэй (Висконсин, США), была остановлена в первом тайме. Арбитр встречи принял решение доиграть матч в формате двух таймов по 40 минут.

Для 22-летнего норвежца это шестой гол в восьми играх против «Баварии». Также это персональный рекорд для Холанна на клубном уровне: еще по шесть голов он забил «Лейпцигу» и «Вольфсбергу».

«Манчестер Сити» 30 июля встретится с «Ливерпулем» в матче за Суперкубок Англии. «Бавария» в этот же день сыграет с «Лейпцигом» в Суперкубке Германии.