ЦСКА разгромил "Согндаль"

ЦСКА в товарищеском матче разгромил "Согндаль" (3:0). В составе армейцев отличились полузащитник Яка Бийол (дважды) и нападающий Такума Нисимура.

Товарищеский матч

"Согндаль" (Норвегия) – ЦСКА (Россия) – 0:3 (0:0)

Голы: Бийол, 70 (0:1). Нисимура, 74 (0:2). Бийол, 85 (0:3).

"Согндаль": Дюнгеланн (Рютлин, 65), Тотланн, Антоньевич, Стейринг (Леренг, 72), У.Фредриксен, Биркелунн (Фофана, 46), Эрнеманн, Хаген (Рамсланн, 73), Йенсен (Й.Т.Фредриксен, 65), Адамс, Мандич (Ндур, 46).

ЦСКА: Помазун (Кырнац, 88), Елеев, Чернов, Матвийчук, Тикнизян, Ефремов, Бийол, Бистрович, Сигурдссон (Ахметов, 64), Нисимура, Чалов.

Предупреждения: Тикнизян, 43. Бийол, 56.

7 февраля. Кампоамор. Стадион Campoamor.