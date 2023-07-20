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«Арсенал» разгромил сборную звезд МЛС

Евгений Козинов
Корреспондент
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20 июля. «МЛС Все звезды» — «Арсенал» — 0:5.
Фото USA Today Sports

«Арсенал» выиграл у команды всех звезд МЛС в товарищеском матче — 5:0. Встреча прошла на стадионе «Ауди Филд» в Вашингтоне.

На 5-й минуте нападающий Габриэл Жезус открыл счет. В середине первого тайма голом отметился Леандро Троссар.

Сразу после перерыва полузащитник Жоржинью реализовал пенальти. В концовке встречи забитыми мячами отметились Мартинелли и Кай Хаверц.

В следующем товарищеском матче «Арсенал» сыграет против «Манчестер Юнайтед». Встреча состоится 23 июля (0.00 по московскому времени).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
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