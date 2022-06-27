Чалов отметился голом за «Базель» в товарищеском матче против «Гройтер Фюрт»

«Базель» 25 июня в товарищеском матче обыграл «Гройтер Фюрт» со счетом 3:2.

В составе швейцарской команды отличился российский форвард Федор Чалов, который вышел на поле в начале второго тайма.

Ранее 24-летний россиянин выразил желание остаться в «Базеле». Аренда форварда заканчивается 30 июня.

«Базель» арендовал Чалова у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за швейцарскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.