Чалов сообщил руководству «Базеля», что хочет остаться в швейцарском клубе

Нападающий Федор Чалов, выступающий за «Базель» на правах аренды из ЦСКА, сообщил руководству швейцарского клуба, что не хочет возвращаться в состав армейцев, утверждает издание Blick.

По данным источника, 24-летний россиянин выразил желание остаться в «Базеле». Несмотря на это, полноценный трансфер оценивается как маловероятный из-за слишком высокого ценника на форварда. Кроме того, существует сложность перечисления денег даже за аренду Чалова, к тому же ЦСКА вряд ли захочет отпускать форварда в бесплатную аренду на следующий сезон.

В связи с возможной потерей Чалова «Базель» рассматривает Зеки Амдуни («Лозанна») и Диона Дрена Бельо («Осиек») как кандидатов на замену российскому футболисту.

«Базель» арендовал Чалова у ЦСКА в феврале 2022 года. Нападающий забил 4 гола и сделал 2 результативных передачи в 16 матчах за швейцарскую команду. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 6 миллионов евро.