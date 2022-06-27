Товарищеский матч «Торпедо» — «Енисей» отменен

Товарищеский матч между «Торпедо» и «Енисеем» отменен, информирует пресс-служба московского клуба.

«Приветствую уважаемые болельщики. 28 июня у нас одна игра по плану: в 17.30 — с «Волгарем». Игру с «Енисеем» отменили. Спасибо за понимание», — сообщил тренер «Торпедо» Андрей Коряка в Telegram-канале клуба.

Товарищеский матч между «Торпедо» и «Енисеем» должен был пройти 28 июня, в 15.00 по московскому времени.