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Сегодня, 19:13

Товарищеский матч «Торпедо» — «Енисей» отменен

Алексей Еремин
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Товарищеский матч между «Торпедо» и «Енисеем» отменен, информирует пресс-служба московского клуба.

«Приветствую уважаемые болельщики. 28 июня у нас одна игра по плану: в 17.30 — с «Волгарем». Игру с «Енисеем» отменили. Спасибо за понимание», — сообщил тренер «Торпедо» Андрей Коряка в Telegram-канале клуба.

Товарищеский матч между «Торпедо» и «Енисеем» должен был пройти 28 июня, в 15.00 по московскому времени.

Источник: https://t.me/torpedomoscow_fc

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
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  • Metaratings.ru
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Обе забьют - да

11%

1.84
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