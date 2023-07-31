«Боруссия» обыграла «Манчестер Юнайтед», Забитцер дебютировал за дортмундцев

Дортмундская «Боруссия» в товарищеском матче обыграла «Манчестер Юнайтед» со счетом 3:2.

В составе немецкой команды дубль оформил Доньелл Мален, еще один гол забил Юссуфа Мукоко. У манкунианцев отличились Диого Далот и Антони.

Полузащитник Марсель Забитцер дебютировал за «Боруссию», выйдя в стартовом составе и отметившись результативной передачей.

В следующем матче «Боруссия» 3 августа сыграет с «Челси», «Манчестер Юнайтед» 5 августа встретится с «Лансом».