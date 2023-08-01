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Сегодня, 11:30

«ПСЖ» — «Интер»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «ПСЖ» — «Интер» начнется в 13.00 мск
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Неймар.
Неймар.
Фото AFP

1 августа, во вторник, в Токио (Япония) «ПСЖ» сыграет с «Интером» в товарищеском матче.

Встреча пройдет на Национальном олимпийском стадионе, начало в 13.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «ПСЖ» — «Интер» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

12 августа парижане проведут первый матч в сезоне-2023/24 в чемпионате Франции по футболу — их соперником станет «Лорьян». 19 августа «Интер» встретится с «Монцей» в 1-м туре серии А нового сезона.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном.

Футбол
ФК Интер (Интернационале)
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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