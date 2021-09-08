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Болгария обыграла Грузию в товарищеском матче

21:28
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Болгария обыграла команду Грузии в товарищеском матче со счетом 4:1.

Грузинская команда потерпела четвертое поражение подряд во всех турнирах.

Товарищеские матчи

Болгария — Грузия — 4:1 (3:0)

Голы: Неделев, 20 (1:0). Дим.Илиев, 34 — с пенальти (2:0). Делев, 44 (3:0). А.Христов, 52 (4:0). Давиташвили, 77 (4:1).

Болгария: Михайлов, Божиков, П.Христов, А.Христов, Велковски, Дим.Илиев (Костадинов, 74), Неделев (Янков, 60), Чочев (Витанов, 68), Цонев (Крастев, 74), И.Илиев (Карагарен, 67), Делев (Кирилов, 60).

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Хочолава, Гиорбелидзе, Лочошвили, Хвадагиани, Даушвили (Абурджания, 59), Чакветадзе (Давиташвили, 59), Алтунашвили (Мамучашвили, 59), Цитаишвили (Квилитая, 70), Микаутадзе.

Предупреждения: Цонев, 29. Какабадзе, 34. Божиков, 36. Делев, 57. Даушвили, 58. Лочошвили, 73.

Судья: Стойчевски (Македония).

8 сентября. София. Стадион «Васил Левски».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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