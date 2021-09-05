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Швеция победила Узбекистан, Шомуродов забил гол

18:27
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Швеция в товарищеском матче победила Узбекистан со счетом 2:1. Победный гол забил Исаак Телин.

В составе Узбекистана отличился экс-нападающий «Ростова», ныне выступающий за «Рому», Элдор Шомуродов.

Товарищеский матч

Швеция — Узбекистан — 2:1 (2:0)

Голы: Абдуллаев, 6 — в свои ворота (1:0). Телин, 35 (2:0). Шомуродов, 71 (2:1).

Швеция: Нордфельдт, Ольссон, Юханссон (Сундгрен, 62), Нильссон, Даниэльсон (Классон, 81), Куайзон (Старфельт, 63), Сванберг (Ларссон, 63), Сема, Карлссон, Каюсте, Телин.

Предупреждения: Ольссон, 52. Хамробеков, 52.

5 сентября.

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