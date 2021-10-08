Фернанду Сантуш заявил, что Роналду может сыграть в товарищеском матче с Катаром

Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил, что форвард команды Криштиану Роналду может сыграть в товарищеском матче с Катаром.

«Роналду, скорее всего, сыграет с Катаром. Ему нужно играть. Если он этого не сделает, то перед игрой с Люксембургом у него будет две недели без полностью проведенного матча, что не очень хорошо с точки зрения физической подготовки», — цитирует Сантуша A Bola.

Матч Португалия — Катар пройдет 9 октября. Начало — в 22.15 по московскому времени.