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Фернанду Сантуш заявил, что Роналду может сыграть в товарищеском матче с Катаром

Главный тренер сборной Португалии заявил, что Роналду может сыграть в товарищеском матче с Катаром
17:52
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Главный тренер сборной Португалии Фернанду Сантуш сообщил, что форвард команды Криштиану Роналду может сыграть в товарищеском матче с Катаром.

«Роналду, скорее всего, сыграет с Катаром. Ему нужно играть. Если он этого не сделает, то перед игрой с Люксембургом у него будет две недели без полностью проведенного матча, что не очень хорошо с точки зрения физической подготовки», — цитирует Сантуша A Bola.

Матч Португалия — Катар пройдет 9 октября. Начало — в 22.15 по московскому времени.

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Виктория Кравченко все материалы автора
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