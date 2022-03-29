Белоруссия обыграла Бахрейн в товарищеском матче, Грузия сыграла вничью с Албанией

Сборная Белоруссии 20 марта провел товарищеский матч против команды Бахрейна. Белорусы выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего мяча в конце первого тайма стал нападающий Андрей Соловей.

Еще в одной встрече игрового дня Грузия сыграла вничью с Албанией — 0:0.

Товарищеские матчи

Бахрейн — Белоруссия — 0:1 (0:1)

Гол: Соловей, 45+1.

Белоруссия: Плотников, Швецов, Юденков, Хадаркевич, Быков (Бахар, 85), Яблонский, Бессмертный (Громыко, 81), Эбонг (Шевченко, 68), Климович (Нечаев, 67), Подстрелов (Юзепчук, 81), Соловей (Седько, 85).

Предупреждения: Швецов, 22. Сайед, 47. Громыко, 90+5.

Судья: Аль-Шамрани (Саудовская Аравия).

29 марта. Эр-Рифа. Стадион "Bahrain National Stadium".

Албания — Грузия — 0:0

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Исмайли, Кумбулла, Роши (Леньяни, 77), Рамадани (Гьясула, 66), Асллани, Манай (Вриони, 65), Чекичи (Лячи, 67), Бройя (Чикалеши, 46).

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Кверквелия (Кобахидзе, 66), Двали, Чабрадзе (Мамучашвили, 83), Квеквескири (Гвилия, 76), Казаишвили (Зивзивадзе, 83), Абурджания, Давиташвили (Меквабишвили, 76), Цитаишвили, Волков (Лобжанидзе, 67).

Предупреждения: Чекичи, 29. Чабрадзе, 30. Кверквелия, 51. Хюсай, 71. Мамардашвили, 80.

Судья: Дабанович (Черногория).

29 марта. Тирана. Стадион "Арена Комбетаре".