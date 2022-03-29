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Сегодня, 20:57

Белоруссия обыграла Бахрейн в товарищеском матче, Грузия сыграла вничью с Албанией

Иван Шитик
Корреспондент
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Сборная Белоруссии 20 марта провел товарищеский матч против команды Бахрейна. Белорусы выиграли с минимальным счетом — 1:0.

Автором решающего мяча в конце первого тайма стал нападающий Андрей Соловей.

Еще в одной встрече игрового дня Грузия сыграла вничью с Албанией — 0:0.

Товарищеские матчи

Бахрейн — Белоруссия — 0:1 (0:1)

Гол: Соловей, 45+1.

Белоруссия: Плотников, Швецов, Юденков, Хадаркевич, Быков (Бахар, 85), Яблонский, Бессмертный (Громыко, 81), Эбонг (Шевченко, 68), Климович (Нечаев, 67), Подстрелов (Юзепчук, 81), Соловей (Седько, 85).

Предупреждения: Швецов, 22. Сайед, 47. Громыко, 90+5.

Судья: Аль-Шамрани (Саудовская Аравия).

29 марта. Эр-Рифа. Стадион "Bahrain National Stadium".

Албания — Грузия — 0:0

Албания: Стракоша, Хюсай, Джимсити, Исмайли, Кумбулла, Роши (Леньяни, 77), Рамадани (Гьясула, 66), Асллани, Манай (Вриони, 65), Чекичи (Лячи, 67), Бройя (Чикалеши, 46).

Грузия: Мамардашвили, Кашия, Кверквелия (Кобахидзе, 66), Двали, Чабрадзе (Мамучашвили, 83), Квеквескири (Гвилия, 76), Казаишвили (Зивзивадзе, 83), Абурджания, Давиташвили (Меквабишвили, 76), Цитаишвили, Волков (Лобжанидзе, 67).

Предупреждения: Чекичи, 29. Чабрадзе, 30. Кверквелия, 51. Хюсай, 71. Мамардашвили, 80.

Судья: Дабанович (Черногория).

29 марта. Тирана. Стадион "Арена Комбетаре".

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша
Швеция

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
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Германия

ТБ 2.0

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1.38

X2

17%

1.55

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16%

1.46
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Португалия
Македония

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

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Сборная Албании по футболу
Сборная Бахрейна по футболу
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Грузии по футболу
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