Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 21:50

Сборная Норвегии забила девять безответных мячей Армении в товарищеском матче

Армения потерпела самое крупное поражение в своей истории, пропустив девять мячей от Норвегии
Карен Саркисян
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Сборная Норвегии одержала победу над командой Армении (8:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Уллевол» в Осло.

В составе хозяев хет-трик оформил Джошуа Кинг. Также дублем отметились Эрлин Холанн и Александр Серлот. Еще по одному мячу забили Кристиан Торстведт и Матс Дели.

На 17-й минуте игры в составе гостей красную карточку получил Арман Оганесян.

Таким образом, сборная Армении потерпела самое крупное поражение в своей истории.

Товарищеские матчи

Норвегия — Армения — 9:0 (5:0)

Голы: Холанн, 24 (1:0). Кинг, 29 — с пенальти (2:0). Торстведт, 30 (3:0). Кинг, 34 (4:0). Холанн, 45+1 (5:0). Кинг, 58 (6:0). Меллер Дели, 80 (7:0). Серлот, 86 (8:0). Серлот, 90+1 (9:0).

Норвегия: Хансен, Айер (Хауге, 68), Бьеркан, Педерсен (Рюерсон, 46), Ханше-Ольсон (Страндберг, 63), Эль-Юнусси (Меллер Дели, 46), Эдегор, Берге (Эурснес, 46), Торстведт (Бериша, 72), Кинг, Холанн (Серлот, 46).

Армения: Юрченко, Ароян, А.Оганесян, Монрой Арарат, Мкртчан, Байрамян (Аванесян, 46), Барсегян, Бичахчян (Назарян, 35), Варданян (К.Оганесян, 21), Сперцян (Казарян, 36), Удо (Арутюнян, 36).

Предупреждения: Байрамян, 22. Эурснес, 89.

Удаление: А.Оганесян, 17.

Судья: Кристофферсен (Дания).

29 марта. Осло. Стадион «Уллевол».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Польша 1
Швеция 0
2-й тайм

1X

21%

1.36

Обе забьют - да

15%

2.20

X2

13%

1.59
⚽ Футбол. Товарищеские матчи
Нидерланды 0
Германия 1
2-й тайм

ТБ 2.0

24%

1.38

X2

17%

1.55

ИТБ1 (1.0)

16%

1.46
⚽ Футбол. ЧМ-2022. Стыковые матчи
Португалия 1
Македония 0
2-й тайм

Обе забьют - нет

18%

1.52

ТБ 2.5

17%

1.70

Ф1 (-1.5)

15%

1.67
Футбол
Сборная Норвегии по футболу
3
0
Читайте также
Что лучше всего есть в пост? 10 продуктов
Россию исключают из ФИФА? Все что известно на данный момент
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Эриксен о возвращении на стадион «Паркен»: «У меня мурашки по коже»

Сборная Израиля сыграла вничью с Румынией в товарищеском матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости