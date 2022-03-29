Сборная Норвегии забила девять безответных мячей Армении в товарищеском матче

Армения потерпела самое крупное поражение в своей истории, пропустив девять мячей от Норвегии

Сборная Норвегии одержала победу над командой Армении (8:0) в товарищеском матче.

Встреча проходила на стадионе «Уллевол» в Осло.

В составе хозяев хет-трик оформил Джошуа Кинг. Также дублем отметились Эрлин Холанн и Александр Серлот. Еще по одному мячу забили Кристиан Торстведт и Матс Дели.

На 17-й минуте игры в составе гостей красную карточку получил Арман Оганесян.

Таким образом, сборная Армении потерпела самое крупное поражение в своей истории.

Товарищеские матчи

Норвегия — Армения — 9:0 (5:0)

Голы: Холанн, 24 (1:0). Кинг, 29 — с пенальти (2:0). Торстведт, 30 (3:0). Кинг, 34 (4:0). Холанн, 45+1 (5:0). Кинг, 58 (6:0). Меллер Дели, 80 (7:0). Серлот, 86 (8:0). Серлот, 90+1 (9:0).

Норвегия: Хансен, Айер (Хауге, 68), Бьеркан, Педерсен (Рюерсон, 46), Ханше-Ольсон (Страндберг, 63), Эль-Юнусси (Меллер Дели, 46), Эдегор, Берге (Эурснес, 46), Торстведт (Бериша, 72), Кинг, Холанн (Серлот, 46).

Армения: Юрченко, Ароян, А.Оганесян, Монрой Арарат, Мкртчан, Байрамян (Аванесян, 46), Барсегян, Бичахчян (Назарян, 35), Варданян (К.Оганесян, 21), Сперцян (Казарян, 36), Удо (Арутюнян, 36).

Предупреждения: Байрамян, 22. Эурснес, 89.

Удаление: А.Оганесян, 17.

Судья: Кристофферсен (Дания).

29 марта. Осло. Стадион «Уллевол».