Баранник: «Если у сборной России есть цель крупно обыграть Кубу, она должна это сделать»

Бывший полузащитник «Зенита» Дмитрий Баранник поделился мнением о предстоящей игре сборной России против Кубы. Товарищеский матч состоится 20 ноября в Волгограде.

«Об уровне соперника нашей сборной я смогу сказать после матча. Я их никогда не видел, — приводит «Спорт День за Днем» слова Баранника. — Мы все понимаем, что уровень российских футболистов выше, нежели у кубинских. Потому что мы никогда не видели и не слышали про кубинскую лигу, существует ли она?»

Ветеран подчеркнул, что результат встречи можно будет оценивать только с учетом целей тренерского штаба сборной России.

«Для меня эта игра сборной не отборочная, не финальная, а простой товарищеский матч. Тут результат может быть разным, смотря какие цели преследует Карпин и остальные представители сборной. Если у них цель выиграть крупно, значит они должны это сделать. Если они хотят посмотреть на игроков в очередной раз, то это другой момент», — сказал Баранник.