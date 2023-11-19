Сборная Германии проиграла Турции, потерпев первое поражение при Нагельсманне

Сборная Германии в товарищеском матче на своем поле уступила Турции — 2:3.

За немцев отличились Кай Хаверц (5-я минута) и Никлас Фюллкруг (49-я). Победу туркам принесли голы Ферди Кадиоглу (38-я), Кенана Йылдыза (45-я) и Юсуфа Сары, который реализовал победный пенальти на 71-й минуте.

Сборная Германии потерпела первое поражение при Юлиане Нагельсманне. 36-летний специалист возглавил национальную команду в сентябре этого года.