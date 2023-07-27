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«Арсенал» победил «Барселону» в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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27 июля. «Арсенал» — «Барселона» — 5:3.
Фото AFP

«Арсенал» выиграл у «Барселоны» в товарищеском матче — 5:3. Встреча прошла на стадионе «СоФИ Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

На 7-й минуте встречи форвард каталонцев Роберт Левандовски открыл счет. Канонирам удалось быстро отыграться — Букайо Сака забил на 13-й минуте и вскоре мог оформить дубль, но не реализовал пенальти. Рафинья в середине первого тайма забил второй гол сине-гранатовых, однако на перерыв команды ушли при равном счете, так как Кай Хаверц отметился забитым мячом в концовке первой половины.

После перерыва нападающий лондонской команды Леандро Троссард оформил дубль. За 2 минуты до конца основного времени «Барселона» смога сократить отставание в счете до минимума благодаря голу Феррана Торреса, но почти сразу полузащитник Фабиу Виейра вернул «Арсеналу» преимущество в два мяча.

В следующем товарищеском матче «Барселона» встретится с «Реалом» (30 июля), а «Арсенал» сыграет против «Монако» (2 августа).

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
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