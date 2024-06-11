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Сегодня, 17:30

Белоруссия — Израиль: смотреть трансляцию матча

Белоруссия сыграет с Израилем в товарищеском матче 11 июня
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Сборная Белоруссии по футболу.
Фото АБФФ

Сборные Белоруссии и Израиля встретятся в товарищеском матче во вторник, 11 июня. Игра состоится на стадионе «Ференц Суса» в Будапеште (Венгрия) и начнется в 19.00 по московскому времени.

Ключевые события противостояния Белоруссия — Израиль будут доступны в матч-центре на нашем сайте. В России и Белоруссии официальной трансляции матча не будет. В прямом эфире игру бесплатно покажут в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

Встреча пройдет на нейтральной территории, так как УЕФА запретил белорусским сборным и клубам проводить домашние матчи международных турниров под своей эгидой на территории страны.

Прогноз и ставки на товарищеский матч Белоруссия — Израиль читайте в нашем материале.

Футбол
Сборная Белоруссии по футболу
Сборная Израиля по футболу
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