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Агент Барриоса: «Сейчас Вильмару сложно попасть в сборную»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Луис Фелипе Поссо, агент полузащитника «Зенита» Вильмара Барриоса, рассказал, почему игрок не попал в заявку сборной Колумбии на Кубок Америки-2024.

«Сейчас ему сложно попасть в сборную. Тренер оставил группу ветеранов, в том числе и Вильмара, за пределами заявки команды. Он должен продолжать показывать тренеру, что хорошо играет за «Зенит», и надеяться на вызов на отборочные матчи ЧМ-2026. В футболе и жизни все меняется быстро. Будет ли Барриос следить за Кубком Америки и Евро? Возможно, за обоими турнирами, если время будет позволять», — цитирует Metaratings.ru Поссо.

В сезоне-2023/24 30-летний колумбиец сыграл 39 матчей во всех турнирах и сделал два голевых паса.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-barriosa-vilmaru-slozhno-popast-v-sbornuyu-kolumbii-trener-ostavil-veteranov-vne-zayavki-371855/
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