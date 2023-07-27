«Арсенал» и «Барселона» назвали стартовые составы на товарищеский матч

«Арсенал» и «Барселона» объявили составы на товарищеский матч, который пройдет на стадионе «СоФИ Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

«Арсенал»: Рамсдейл, Габриэль, Партей, Салиба, Тимбер, Троссард, Уайт, Хаверц, Эдегор, Сака, Габриэл Жезус.

«Барселона»: Тер Штеген, Абде, Алонсо, Араухо, Гюндоган, Дест, Кристенсен, Ромеу, Педри, Рафинья, Левандовски.

Матч должен был начаться в 5.30 по московскому времени. Однако стартовый свисток был отложен на полчаса.