Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Первая лига (ФНЛ) Лига чемпионов Результаты
Игры
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 05:32

«Арсенал» и «Барселона» назвали стартовые составы на товарищеский матч

Евгений Козинов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
27 июля. Болельщики «Барселоны» перед матчем с «Арсеналом».
Фото AFP

«Арсенал» и «Барселона» объявили составы на товарищеский матч, который пройдет на стадионе «СоФИ Стэдиум» в Лос-Анджелесе.

«Арсенал»: Рамсдейл, Габриэль, Партей, Салиба, Тимбер, Троссард, Уайт, Хаверц, Эдегор, Сака, Габриэл Жезус.

«Барселона»: Тер Штеген, Абде, Алонсо, Араухо, Гюндоган, Дест, Кристенсен, Ромеу, Педри, Рафинья, Левандовски.

Матч должен был начаться в 5.30 по московскому времени. Однако стартовый свисток был отложен на полчаса.

Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Барселона
0
Читайте также
Великобританию могут лишить права на проведение турниров по велогонкам из-за запрета на въезд россиян
День Военно-морского флота отметят 30 июля
ГОСТ на школьную форму появится в России в 2024 году
Сбитая электросамокатчиком в Сочи беременная женщина рассказала о ЧП
В нескольких регионах России спрогнозировали сильную жару
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Реал» переиграл «Манчестер Юнайтед» в товарищеском матче
Новости
RSS RSS
Все новости