Молдавия сыграет с Украиной в рамках товарищеского матча во вторник, 11 июня. Игра состоится на стадионе «Зимбру» в Кишиневе (Молдавия). Стартовый свисток прозвучит в 19.00 по московскому времени.

За ключевыми событиями встречи Молдавия — Украина можно следить в матч-центре на сайте «СЭ». На территории России трансляции матча между молдавской и украинской сборной не будет. В прямом эфире игру бесплатно покажут в социальной сети «ВКонтакте» в тематических сообществах.

На групповом этапе Евро-2024 украинцы сыграют в группе Е с Бельгией, Румынией и Словакией. Команда принимала участие на чемпионате Европы три раза. Наивысшим достижением украинцев был выход в 1/8 финала на Евро-2020.

Прогноз на товарищеский матч Молдавия — Украина читайте в нашем материале.