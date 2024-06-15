Аргентина обыграла Гватемалу. Месси оформил дубль и сделал голевую передачу

Сборная Аргентины выиграла у Гватемалы в товарищеском матче — 4:1. Встреча прошла на стадионе «ФедЭкс Филд» в Лэндовере.

На 4-й минуте встречи гватемальцы вышли вперед благодаря голу Лисандро Мартинеса. Почти сразу аргентинцы отыгрались — забил Лионель Месси. Перед перерывом аргентинский форвард Леандро Мартинес реализовал пенальти.

Во второй половине Мартинес оформил дубль с передачи Месси. Сам Лео на 77-й минуте довел счет до крупного, забив с передачи Анхеля Ди Марии.

Сборная Аргентины готовится к Кубку Америки, который пройдет с 20 июня по 14 июля. Аргентинцы сыграют в группе А против Перу, Чили и Канады.