Армения сыграла вничью с Кипром, Сперцян отметился голевой передачей

Сборная Армении сыграла вничью с Кипром в товарищеском матче — 2:2. Игра проходила в Ереване.

В составе хозяев дубль на счету 19-летнего форварда «Баварии-2» Гранта-Леона Раноса. В одном из голов ему ассистировал хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. У Кипра забивали Андреас Каро и Деметрис Христофи.

Во втором тайме в составе сборной Армении на поле появился 18-летний игрок «Краснодара-2» Георгий Арутюнян.

Гости доигрывали матч вдесятером после удаления Костакиса Артиматаса.