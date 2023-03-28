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Сегодня, 19:59

Армения сыграла вничью с Кипром, Сперцян отметился голевой передачей

Руслан Минаев
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Сборная Армении сыграла вничью с Кипром в товарищеском матче — 2:2. Игра проходила в Ереване.

В составе хозяев дубль на счету 19-летнего форварда «Баварии-2» Гранта-Леона Раноса. В одном из голов ему ассистировал хавбек «Краснодара» Эдуард Сперцян. У Кипра забивали Андреас Каро и Деметрис Христофи.

Во втором тайме в составе сборной Армении на поле появился 18-летний игрок «Краснодара-2» Георгий Арутюнян.

Гости доигрывали матч вдесятером после удаления Костакиса Артиматаса.

Товарищеские матчи.
28 мар, 18:00. Republic Stadium (Vazgen Sargsyan) (Ереван)
Армения
2:2
Кипр

Эдуард Сперцян
Футбол
Сборная Кипра по футболу
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