Сборная Бельгии Тедеско к 10-й минуте ведет у Германии — 2:0

Сборная Бельгии в товарищеском матче к 10-й минуте забила два безответных мяча в ворота Германии.

На 6-й минуте отличился Янник Феррейра-Карраско, а уже на 9-й минуте счет удвоил Ромелу Лукаку. Две голевые передачи оформил Кевин де Брюйне.

С февраля сборную Бельгии возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В дебютном матче под его руководством бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в первом туре отборочного этапа Евро-2024.