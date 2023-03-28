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Сегодня, 22:00

Сборная Бельгии Тедеско к 10-й минуте ведет у Германии — 2:0

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Доменико Тедеско.
Фото AFP

Сборная Бельгии в товарищеском матче к 10-й минуте забила два безответных мяча в ворота Германии.

На 6-й минуте отличился Янник Феррейра-Карраско, а уже на 9-й минуте счет удвоил Ромелу Лукаку. Две голевые передачи оформил Кевин де Брюйне.

С февраля сборную Бельгии возглавляет экс-тренер «Спартака» Доменико Тедеско. В дебютном матче под его руководством бельгийцы разгромили Швецию (3:0) в первом туре отборочного этапа Евро-2024.

Товарищеские матчи.
28 мар, 21:45. Rhein-Energie-Stadion (Кельн)
Германия
Бельгия

Сборная Бельгии по футболу
Сборная Германии по футболу
Доменико Тедеско
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