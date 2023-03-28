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Сегодня, 16:03

ЦСКА показал матч против 2DROTS глазами Чалова, который играл с камерой на груди

Ана Горшкова
Корреспондент
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ЦСКА опубликовал видео с товарищеского матча против медийной команды 2DROTS (1:2).

Московский клуб показал игру «глазами» нападающего Федора Чалова. Форвард провел первый тайм матча с камерой на груди.

«Записалось все: переговоры игроков, эмоции от промахов и, конечно, непередаваемая атмосфера ВЭБ Арены с заполненной трибуной А», — написала пресс-служба клуба.

Ближайшую игру ЦСКА проведет 2 апреля на выезде против «Факела» в 21-м туре РПЛ.

Федор Чалов
Футбол
ФК 2Drots
ФК ЦСКА (Москва)
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