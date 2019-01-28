"Анжи" переиграл "Биолог-Новокубанс" в контрольном матче

"Анжи" обыграл "Биолог-Новокубанс" в товарищеском матче - 3:1.

В составе победителей отличились Камиль Закиров, Адлан Кацаев и Андрес Понсе.

Товарищеские матчи



"Анжи" - "Биолог-Новокубанск" - 3:1 (1:1)

Голы: Дюпин, 18 - в свои ворота (0:1). Закиров, 40 (1:1). Кацаев, 55 - с пенальти (2:1). Понсе, 71 (3:1).



"Анжи": Дюпин, Белов (Калошин, 46), Ягьяев, Андреев (Удалый, 46), Иванченко (Тетрашвили, 46), Закиров (Чистяков, 46), Андямов, Магомедов, Ахъядов (Кацаев, 46), Долгов (Кулик, 46), Гайдаров (Ондуа, 46. Понсе, 46).



28 января.

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