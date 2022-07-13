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Гол Овечкина в ворота «Амкала» признан лучшим на сборах по версии болельщиков «Динамо»

Алексей Еремин
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Болельщики «Динамо» признали гол Александра Овечкина в ворота «Амкала» лучшим на летних сборах, сообщает пресс-служба московского клуба.

За гол нападающего «Вашингтона» Овечкина в товарищеском матче «Динамо» с командой блогеров «Амкал» (5:0) свои голоса отдали 44,25 процента участников опроса.

Овечкин вывел «Динамо» в качестве капитана на товарищеский матч против команды блогеров и стал автором первого гола в этой встрече. Он отличился на 11-й минуте с передачи Федора Смолова. Сразу после гола игрока заменил Даниил Фомин.

Источник: https://fcdm.ru/news/bolelshhiki-priznali-miac-aleksandra-oveckina-v-vorota-amkala-vtb-golom-sborov
Александр Овечкин
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