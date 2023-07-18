«Аль-Наср» в товарищеском матче крупно уступил «Сельте»

«Аль-Наср» в товарищеском матче уступил «Сельте» со счетом 0:5.

В составе испанской команды по дублю оформили Мигель Родригес и Йорген Ларсен, еще один гол забил Гаэль Алонсо.

Форвард Криштиану Роналду вывел команду с капитанской повязкой и был заменен на 48-й минуте при счете 0:0. На 52-й минуте Абдулла Аль-Амири получил красную карточку. Также в этой встрече дебютировал полузащитник Марсело Брозович.

В следующем матче «Аль-Наср» 20 июля сыграет с «Бенфикой».