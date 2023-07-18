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Сегодня, 10:00

Тренер «Нефтчи» Муту — о матче со «Спартаком»: «Я знаю об их силе. Важно придерживаться плана и все получится!»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Главный тренер «Нефтчи» Адриан Муту в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от предстоящего товарищеского матча против «Спартака».

«Я посмотрел несколько игр «Спартака», конечно, я знаю, как они играют. Я знаю об их силе. Это отличная команда. Плюс у них большой бюджет. Но для нас будет важен не столько результат, сколько физическая форма игроков, в матче со «Спартаком» мы сможем отточить тактические заготовки. Нам еще много над чем нужно поработать. Однако мы заинтересованы в том, чтобы футболисты росли, хочется посмотреть на них в деле. Будет хорошая игра. Мы постараемся выжать максимум из каждой минуты, которая будет отведена нам на поле. Важно придерживаться плана, над которым мы работали на протяжении последних дней, и все получится!» — сказал Муту «СЭ».

Матч «Спартак» — «Нефтчи» пройдет на «Открытие Банк Арене» 18 июля.

Полное интервью Адриана Муту читайте на «СЭ» в ближайшие дни.

Товарищеские матчи. Клубы.
18 июл, 19:00. Открытие Банк Арена (Москва)
Спартак
Нефтчи

Адриан Муту
ФК Нефтчи
ФК Спартак (Москва)
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