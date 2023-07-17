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Сегодня, 02:50

Ди Мария забил в дебютном матче после возвращения в «Бенфику»

Сергей Разин
корреспондент
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«Бенфика» в товарищеском матче обыграла «Базель» со счетом 3:1.

В составе португальцев отличились Гонсалу Рамуш, Давид Юрасек и Анхель Ди Мария, который забил первый гол после возвращения в клуб. У швейцарцев единственный мяч на счету Адриано Оньегбуле.

5 июля «Бенфика» объявила о переходе Ди Марии из «Ювентуса». 35-летний аргентинец уже выступал за «орлов» с 2007 по 2010 годы. Он становился с «Бенфикой» чемпионом Португалии и дважды выигрывал Кубок португальской лиги.

В следующем товарищеском матче «Бенфика» 20 июля встретится с «Аль-Насром», «Базель» 18 июля сыграет с «Олд Бойз».

Анхель Ди Мария
ФК Базель
ФК Бенфика
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