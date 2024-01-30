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Сегодня, 16:45

«Аль-Наср» — «Интер Майами»: во сколько и где смотреть трансляцию матча

«Аль-Наср» сыграет с «Интер Майами» в товарищеском матче 1 февраля
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Лионель Месси (ФК «Интер Майами»).
Фото Global Look Press

«Аль-Наср» сыграет с «Интер Майами» в товарищеском матче сезонного кубка Эр-Рияда в четверг, 1 февраля. Игра пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции встречи не будет. В прямом эфире бесплатно смотреть противостояния «Аль-Наср» — «Интер Майами» можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Ожидается, что в игре примут участие аргентинский нападающий Лионель Месси и португальский форвард Криштиану Роналду.

Месси выступает за «Интер Майами» с июня 2023 года, соглашение с американским клубом действует до 2025 года.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе прошлого года, его контракт с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 2025-го.

Криштиану Роналду
Лионель Месси
ФК Аль-Наср
ФК Интер Майами
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