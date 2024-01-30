«Аль-Наср» сыграет с «Интер Майами» в товарищеском матче 1 февраля

«Аль-Наср» сыграет с «Интер Майами» в товарищеском матче сезонного кубка Эр-Рияда в четверг, 1 февраля. Игра пройдет на стадионе «Кингдом Арена» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Стартовый свисток прозвучит в 21.00 по московскому времени.

В России официальной трансляции встречи не будет. В прямом эфире бесплатно смотреть противостояния «Аль-Наср» — «Интер Майами» можно в социальной сети «ВКонтакте» в тематических пабликах.

Ожидается, что в игре примут участие аргентинский нападающий Лионель Месси и португальский форвард Криштиану Роналду.

Месси выступает за «Интер Майами» с июня 2023 года, соглашение с американским клубом действует до 2025 года.

Роналду перешел в «Аль-Наср» в январе прошлого года, его контракт с клубом из Саудовской Аравии рассчитан до 2025-го.