Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интер Майами»

«Аль-Хиляль» победил «Интер Майами» в товарищеском матче в Саудовской Аравии — 4:3.

Гол бывшего игрока «Зенита» Малкома на 88-й минуте принес победу «Аль-Хилялю». Также у победителей отличились Александр Митрович, Абдулла Аль-Хамдан и Микаэль. Луис Суарес, Лионель Месси и Давид Руис забили за «Интер Майами».

В следующем товарищеском матче «Интер Майами» 1 февраля встретится с «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду.

Товарищеский матч

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — «Интер Майами» (США) — 4:3 (3:1)

Голы: Митрович, 10 (1:0). Аль-Хамдан, 13 (2:0). Суарес, 34 (2:1). Микаэль, 44 (3:1). Месси, 53 — с пенальти (3:2). Руис, 55 (3:3). Малком, 88 (4:3).