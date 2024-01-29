Футбол
Товарищеские матчи
Премьер-лига (РПЛ) FONBET Кубок России Мелбет-Первая Лига Лига чемпионов Результаты
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 23:15

Гол Малкома принес «Аль-Хилялю» победу над «Интер Майами»

Андрей Бобков
Корреспондент ленты новостей
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Луис Суарес и Лионель Месси.
Фото AFP

«Аль-Хиляль» победил «Интер Майами» в товарищеском матче в Саудовской Аравии — 4:3.

Гол бывшего игрока «Зенита» Малкома на 88-й минуте принес победу «Аль-Хилялю». Также у победителей отличились Александр Митрович, Абдулла Аль-Хамдан и Микаэль. Луис Суарес, Лионель Месси и Давид Руис забили за «Интер Майами».

В следующем товарищеском матче «Интер Майами» 1 февраля встретится с «Аль-Насром», за который выступает Криштиану Роналду.

Товарищеский матч

«Аль-Хиляль» (Саудовская Аравия) — «Интер Майами» (США) — 4:3 (3:1)

Голы: Митрович, 10 (1:0). Аль-Хамдан, 13 (2:0). Суарес, 34 (2:1). Микаэль, 44 (3:1). Месси, 53 — с пенальти (3:2). Руис, 55 (3:3). Малком, 88 (4:3).

Лионель Месси
Луис Суарес
Футбол
ФК Аль-Хиляль
ФК Интер Майами
6
2
Читайте также
Медведев пятый раз проиграл в финале турнира «Большого шлема»
Гашек отказался возвращать деньги, которые заработал в «Спартаке»
Отец и дочь сгорели в новом BMW в Калужской области
В Ереване осквернили памятник детям блокадного Ленинграда
На бывшем заводе Volkswagen в Калуге скопились тысячи иномарок
Прощание с золотом: почему CAS принял самое жесткое решение по делу Валиевой
Популярное видео
"Торпедо" - "Шеффилд" - 5:0. Как это было
Уренья не забыл русский
Россия - Гана. Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Барселона". Лучшие моменты
"Милан" - "Челси". Лучшие моменты
"Бавария" - "Реал". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Лестер". Лучшие моменты
"Ливерпуль" - "Милан". Лучшие моменты
"Интер" - "Бавария". Лучшие моменты
"Селтик" - "Барселона". Лучшие моменты
"Тоттенхэм" - "Атлетико". Лучшие моменты
"Боруссия" Д - "Манчестер Сити". Лучшие моменты
"Челси" - "Ливерпуль". Лучшие моменты
"Бавария" - "Милан". Лучшие моменты
"Реал" - "ПСЖ". Лучшие моменты
"Ювентус" - "Тоттенхэм". Лучшие моменты
"Селтик" - "Лестер". Лучшие моменты
"Мельбурн Виктори" - "Ювентус". Лучшие моменты
"Манчестер Юнайтед" - "Боруссия" Д. Лучшие моменты
Бельгия - Норвегия. Лучшие моменты
Швеция - Уэльс. Лучшие моменты
Англия - Португалия. Лучшие моменты
Швеция - Словения. Лучшие моменты
Англия - Австралия. Лучшие моменты
Англия - Турция. Лучшие моменты
Шотландия - Дания. Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Клаудиньо: «До последнего боролись, старались забить»

Наши в НХЛ

Новости
RSS RSS
Все новости