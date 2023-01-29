«Царь — самый стабильный игрок «Монако». Что пишут во Франции про игру Головина

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Марселя» (1:1).

Был ключевым винтиком

«Монако» сдерживает «Марсель», — озаглавил обзор центрального матча тура L'Equipe, отметив, что красно-белые прервали впечатляющую серию третьей команды лиги 1. «Марсельцы были очень далеки от победы в первом тайме, а во втором несколько раз были к ней близки. В конце концов они не добились девятого успеха подряд, и не стыдно, что эта серия заканчивается против прекрасной команды из Монако, которая заслуживает лучшего вратаря», — пишет самое авторитетное спортивное СМИ Франции.

Как отмечается в тексте, команда из княжества до перерыва должна была забивать больше одного мяча. Акцент делается на упущенных Бен Йеддером шансах и грубой ошибке Нюбеля, которой воспользовался сравнявший счет Алексис Санчес. В качестве интересных фактов приведена цифра 17 — столько очков «Монако» потерял в матчах, где вел в счете. И это худший показатель в чемпионате.

Портал Maxifoot, разбирая игру на «Велодроме», называет результат справедливым, так как обе команды выдали очень сильные отрезки, а хозяева забрали инициативу, перестроив игру в перерыве. Лучшим игроком матча назван заработавший восьмерку Санчес. В «Монако» на 7,5 оценили действия Бен Сегира. Худший — удостоившийся четверки Нюбель, который, по мнению издания, испортил команде почти идеальную игру.

Головин наряду с Фофана и Вандерсоном получил семерку и следующий комментарий: «Российский плеймейкер сделал исключительную игру в первом тайме. Перед автоголом Верету бывший игрок ЦСКА заставил марсельский оборонительный блок жить адски благодаря своей широкой технической палитре. В обороне он прилагал невероятные усилия на протяжении всей игры, хотя и стал намного осторожнее впереди после перерыва».

Сайт Get French Football News поставил Головину шестерку, написав: «Яркое выступление, полное трюков. Он был ключевым винтиком в ярком начале матча «Монако». Как и его коллеги по полузащите, он провел много времени без мяча во втором тайме. Но ему удалось изменить свою игру, чтобы реагировать на значительное доминирование «Марселя» после перерыва, чтобы быть более опасным в контратаках и сохранить те шансы, которые были у монегасков».

Оставался опасным 90 минут

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr, заметив, что все будут испытывать сожаление по поводу упущенных в первом тайме моментов и хрупкости, которая мешает добиваться стабильных результатов, назвал матч хорошим. Отсюда оригинальное решение в традиционной рубрике Les Tops et les Flops увеличить число героев матча с двух до четырех.

В число отмеченных попали Бен Сегир, Вандерсон, Матазо и Головин. «Явно самый стабильный игрок нашей команды сегодня вечером. Безупречный в обороне, постоянно доступный и способный проявить себя в сложной схеме. Царь оставался опасным на протяжении 90 минут, последние 20 минут находился в центре. Он мог бы инициировать решительные действия в конце игры, если бы его партнеры (Эмболо, Якобс и Мартинш) были не так плохи», — резюмирует администрация портала.

Правда, в болельщицких обсуждениях в соцсетях всегда найдутся критики. Один из них остался недоволен игрой Головина, написав, что тот не оправдывает вложенных в него денег. Но в ветке с дискуссией ему ответили многие. Кто-то написал, что российский полузащитник сделал все, что мог. А пользователь с ником RicoSeven7 5 задал риторический вопрос: «Вы смотрели правильную игру?»

Александр Головин в матче против «Марселя» (1:1). Фото AFP

В разговоре поучаствовал и поклонник «Марселя», отметивший, сколько проблем его любимой команде создала организованная игра монегасков в обороне. Особенно он отметил действия связки Кайю Энрике и Головина, обратив внимание, как бразилец смещался ближе к центру, а россиянин закрывал левый фланг.

«Не согласен с заменой и критикой Бен Йеддера. Его связка с Бен Сегиром действительно интересна, а с все еще превосходным Головиным это трио нанесет урон», — отметил ярких игроков The Brain.

«Это третий сезон, когда он очень стабилен, если не травмирован. В двух последних чемпионатах невероятное завершение «Монако» совпадало с возвращением Головина после травм», — отметил стабильность Александра GeorgeeMoula.