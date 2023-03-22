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Сегодня, 11:30

Ла лига оставила Гави без нового контракта. Для «Барселоны» его сохранение важнее возвращения Месси

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Гави.
Фото AFP
Гави.
Фото Reuters
Гави.
Фото Reuters
Лионель Месси.
Фото AFP
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Разбираемся в ситуации с контрактом одного из главных талантов мирового футбола.

Есть нюансы

Чтобы не запутаться в сложной истории с отменой регистрации нового контракта Гави с «Барселоной», следует вернуться в сентябрь прошлого года, когда сине-гранатовые с гордостью объявили о том, что продлили сотрудничество со своим вундеркиндом до 2026 года, а его отступные выросли до 1 миллиарда евро. Те же сроки и условия, кстати, прописаны и в соглашении с Педри.

«Барса» смогла сохранить два главных бриллианта своей коллекции. Тех, кого многие считают наследниками Иньесты и Хави, и верят в возвращение былого величия, проводя параллели с великой командой Хосепа Гвардиолы. В общем, полная идиллия, но дьявол, как известно, кроется в деталях.

В случае с каталонским клубом это уже вечные финансовые проблемы, касающиеся как соответствия требованиям ФФП, так и действующего в ла лиге потолка зарплат, который рассчитывается, исходя из уровня доходов клубов. «Барса» несколько раз нарушала внутренние правила и подвергалась санкциям, что стоило ей в том числе и расставания с Месси. На тот момент клуб был вынужден для регистрации новичков сократить платежную ведомость на сумму, в четыре раза превышающую оклады новых футболистов.

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Прошлой зимой «Барсе» пришлось идти на ряд ухищрений. Например, дать символическую зарплату Дани Алвесу и Обамеянгу, договориться с «Манчестер Сити» об отсрочке выплат за переход Феррана Торреса и продлить соглашение с защитником Юмтити, чтобы его заработки были растянуты на более длительный срок. Не говоря уже о Филиппе Коутинью, который отказался от барселонской зарплаты на время аренды в «Астон Вилле».

Так стоит ли удивляться особым условиям перебравшихся на «Камп Ноу» перед стартом этого сезона Кессье и Кристенсена? Оба пришли в статусе свободных агентов с возможностью покинуть клуб в том же статусе, если лига не зарегистрирует их контракты к определенному сроку. Да и попытка продать Френки де Йонга была связана с тем, что с момента своего перехода голландец не получал зарплату в полном объеме, а так как отсрочка подходила к концу, его годовые заработки должны были вырасти до 22 миллионов евро.

Гави.
Фото Reuters

Тупик «экономических рычагов»

С Гави все еще интереснее, так как 18-летний футболист значился в заявке как игрок молодежной команды и 30-м игровым номером. Новый оклад и возможность носить на форме «шестерку» должны были появиться в январе, только для этого требовалось выполнить ряд условий. Вот с этим у клуба и возникли проблемы.

Во-первых, даже несмотря на завершение карьеры Пике, а также уход Депая и Бельерина, сине-гранатовые не смогли расчистить платежную ведомость на новый контракт Гави. По словам Тебаса, текущий перебор — 200 миллионов евро! Во-вторых, «Барса» поставила себя в сложное положение знаменитыми «экономическими рычагами», так как они попадают под новое определение «исключительные операции».

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Речь о разовых сделках вроде продажи доли прав на трансляции или трансфере игрока, приносящего прибыль выше средней за три предыдущих сезона. Учитывается, что обычно такие операции проводят ради соблюдения потолка зарплат и регистрации новичков. Теперь идущий на такие шаги клуб должен предоставить казначейский план на два ближайших года, а лига — его утвердить.

А так как «Барса» не выполнила данные требования, она попробовала найти обходной путь, обратившись с иском в коммерческий суд Барселоны. Там выдали временное разрешение на регистрацию в последний день работы зимнего трансферного окна, однако ла лига, как и обещал ее президент Хавьер Тебас, подала апелляцию и выиграла дело. Оказалось, сине-гранатовые не соблюли сроки подачи иска, не использовав даже имевшийся в запасе резервный день. Таким образом, все остается, как было.

Гави.
Фото Reuters

Доверие и детская любовь

Что это означает? Прежде всего, в лиге зарегистрирован старый контракт Гави в качестве игрока молодежной команды и 30-м номером. Соответственно, футболист не может получать повышенную зарплату, которая прописана в новом соглашении. Однако, Гави продолжит выступать за «Барселону» до конца сезона, а далее версии расходятся.

Например, ряд источников уверяет, что отношения Гави с клубом могут официально закончиться после 30 июня. Однако The Athletic в своем материале не говорит о завершении контракта этим летом, а ссылается на пункт, позволяющий уйти свободным агентом. Разъяснение внес Mundo Deportivo, ранее писавший о договоре до лета 2024 года и отступных в 50 миллионов. Согласно данным этого издания, Гави освободится 30 июня, если к этому сроку не получит статус игрока главной команды. А избежать этого «Барса» может, лишь подав новую и успешную апелляцию.

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Только это не решает глобальных проблем, ведь летом кроме Гави придется регистрировать новые контракты Сержи Роберто, Маркоса Алонсо, Араухо и Бальде. Поэтому сейчас сине-гранатовые разрабатывают стратегию, где фигурирует не только привлечение новых спонсоров, но и сокращение расходов. Идет внутренний аудит эффективности вложений и деятельности всех служб, чтобы исключить расточительность. Лишние расходы уберут, а пояса придется затянуть не только футбольным подразделениями клуба, но и в баскетболе, гандболе и других дисциплинах. Исключение сделают только для женского футбола, который является стратегическим направлением и образцом развития своих воспитанников.

Лионель Месси.
Фото AFP

Но это — нюансы. Важно не упустить Гави в условный «Ливерпуль», который давно интересуется юным испанцем и рассматривает альтернативные варианты на случай перехода Беллингема в «Реал». Хорошо, что с детства болеющий за сине-гранатовых лучший молодой игрок Европы 2022 года доверяет клубу и готов ждать разрешения всех вопросов. А сохранить Гави, которого Хави считает будущим «Барсы», сейчас важнее, чем вернуть Месси. Какой бы красивой ни выглядела история с возвращением великого аргентинца, которому тоже препятствует финансовое состояние клуба. Кажется, каталонский Боливар может не выдержать двоих.

Лионель Месси
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
Пабло Мартин Паес Гавира (Гави)
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 26 22 2 2 49-9 68
2
 Реал 26 17 5 4 51-21 56
3
 Атлетико 26 15 6 5 42-19 51
4
 Р. Сосьедад 26 14 6 6 35-24 48
5
 Бетис 26 13 6 7 34-26 45
6
 Вильярреал 26 12 5 9 32-24 41
7
 Атлетик 26 10 6 10 36-28 36
8
 Р. Вальекано 26 9 9 8 31-30 36
9
 Осасуна 26 9 7 10 22-27 34
10
 Сельта 26 9 7 10 32-35 34
11
 Мальорка 26 9 5 12 22-27 32
12
 Жирона 26 8 7 11 40-41 31
13
 Хетафе 26 7 8 11 27-34 29
14
 Севилья 26 7 7 12 29-42 28
15
 Кадис 26 6 10 10 21-38 28
16
 Вальядолид 26 8 4 14 20-38 28
17
 Эспаньол 26 6 9 11 32-42 27
18
 Валенсия 26 7 5 14 28-31 26
19
 Альмерия 26 7 5 14 30-45 26
20
 Эльче 26 2 7 17 19-51 13
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31.03 22:00
Мальорка – Осасуна
 - : -
1.04 15:00
Жирона – Эспаньол
 - : -
1.04 17:15
Атлетик – Хетафе
 - : -
1.04 19:30
Кадис – Севилья
 - : -
1.04 22:00
Эльче – Барселона
 - : -
2.04 15:00
Сельта – Альмерия
 - : -
2.04 17:15
Реал – Вальядолид
 - : -
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