Зидан и «ПСЖ» не могут договориться о контракте
12:53
«ПСЖ» и французский тренер Зинедин Зидан продолжают вести переговоры о возможном сотрудничестве, сообщает Cadena Ser.
По данным источника, пока точно неизвестно, согласится ли Зидан сменить Маурисио Почеттино. Однако переговоры идут позитивно.
Вчера, 7 декабря, парижане обыграли «Брюгге» (4:1) и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Зинедин Зидан находится без работы с конца сезона-2020/21 после ухода из мадридского «Реала».
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