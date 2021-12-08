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Зидан и «ПСЖ» не могут договориться о контракте

12:53

«ПСЖ» и французский тренер Зинедин Зидан продолжают вести переговоры о возможном сотрудничестве, сообщает Cadena Ser.

По данным источника, пока точно неизвестно, согласится ли Зидан сменить Маурисио Почеттино. Однако переговоры идут позитивно.

Вчера, 7 декабря, парижане обыграли «Брюгге» (4:1) и вышли в плей-офф Лиги чемпионов. Зинедин Зидан находится без работы с конца сезона-2020/21 после ухода из мадридского «Реала».

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Виктория Кравченко все материалы автора

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