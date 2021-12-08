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Сампаоли отказался возглавить «Фламенго»

18:26
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«Фламенго» хотел пригласить на пост главного тренера Хорхе Сампаоли. Однако аргентинский специалист отказался от этого предложения, сообщает Globoesporte.

Сейчас Сампаоли возглавляет «Марсель». И он хочет отработать свой контракт с французским клубом, который истекает летом 2023 года, до конца.

В нынешнем сезоне «Марсель» набрал 29 очков в 16 матчах и занимает третье место в лиге 1.

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Иван Шитик все материалы автора

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